BONJOUR. Voici les titres développés ce lundi 6 août 2018 :



- Arrêts maladie : les entreprises pourraient passer à la caisse

- Trois millions d'euros pour les apiculteurs.... sauf à La Réunion

- Vos appareils multimédias sont énergivores

- La pa météo France la di, sé zot i di : Un début de semaine ensoleillé

Arrêts maladie : les entreprises pourraient passer à la caisse

Un p'tit coup d'mou ? Un p'tit rhume ? Si vous cédez à la tentation du " Allô, docteur... " pour obtenir un arrêt de travail de quelques jours, votre patron risque de ne plus vous avoir à la bonne. Eh oui, si le projet du gouvernement, évoqué par Les Echos ce jeudi 2 août 2018, aboutit, c'est votre employeur qui devra assumer le coût des indemnités journalières de votre arrêt de moins de huit jours, hors jours de carence. Soit de deux à quatre jours à sa charge, selon que vous travaillez le week-end ou pas. On parie qu'il ne va pas aimer du tout ?

Trois millions d'euros pour les apiculteurs.... sauf à La Réunion

Les abeilles font l'objet de toutes les attentions ces derniers jours. D'une part, cinq néonicotinoïdes, des composés chimiques tueurs d'abeilles, ont été interdits. D'autre part, Stéphane Travert, ministre de l'agriculture a fait l'annonce d'une enveloppe de trois millions d'euros pour aider les apiculteurs à racheter des essaims. Mais les abeilles réunionnaises et les apiculteurs réunionnais, eux, ont été oubliés.

Vos appareils multimédias sont énergivores

On les laisse branchés parfois toute la nuit. On les oublie en veille toute la journée. Les appareils multimédias consomment plus d'énergie qu'ils ne devraient. Il suffit d'y prêter un peu attention et de changer les mauvaises habitudes pour diminuer la consommation d'énergie des appareils high-tech. EDF Réunion livre quelques astuces à adopter pour diminuer l'impact carbone de nos appareils.

La pa météo France la di, sé zot i di : Un début de semaine ensoleillé

C'est pas parce que c'est l'hiver qu'il ne fait pas beau. Matante Rosina commence la semaine avec un beau soleil sur toute l'île. Les nuages resteront discrets durant la journée. Mais attention à la houle, Matante Rosina vous déconseille d'aller voir les vague de trop près de la pointe de la table à l la pointe des Galets. Quel temps fait-il chez vous ?