Ce lundi 6 août 2018, les étudiants et leurs familles rencontreront les représentants de La Région, pour savoir si oui ou non des bourses à la mobilité leur seront accordées. Une décision majeure pour beaucoup d'entre eux dont les familles n'ont pas les moyens d'assumer ce départ en métropole pour trois années d'études. L'épilogue de cette semaine de mobilisation intense devrait intervenir cet après-midi.

Après près de dix jours de protestation et d’indignation devant le refus de la Région de prendre en charge cette aide à la mobilité, les étudiants et leurs familles attendent avec impatience le dénouement d’un conflit qui avait abouti vendredi soir au siège de la Région par une délégation d’étudiants et de parents, décidés à rester sur place le temps qu’il faudrait pour dénouer à leur avantage la situation.

Ils avaient donc passé la nuit sur place dans des conditions plutôt inconfortables avant d’une nouvelle négociation, menée samedi 4 août 2018 par le troisième vice-président de la Région, Vincent Payet, ne débouche sur un apparent accord. Selon lui, la Région attendait la preuve écrite que LADOM nationale accorderait bien son aide aux étudiants pour pouvoir venir en renfort. Preuve qui serait arrivée.

Une rencontre, ce matin, réunissait donc les trois acteurs institutionnels de cette négociation : l’Etat, LADOM et la Région. D’ici une heure, les étudiants et leurs familles connaîtront la réponse, que le vice-président de la Région leur avait laissé entendre positive samedi, d’où la levée de l’état de siège samedi après-midi.

Après un dimanche dans leurs foyers, les étudiants et leurs parents seront de retour à l’Hôtel de Région cet après-midi.

ml/www.ipreunion.com