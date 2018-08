Dimanche 6 août 2018, l'association 3 Peaks en charge du Manapany festival a fait appel à la générosité publique en organisant un événement baptisé le Dimanche Solidaire Sauvage à Manapany à Saint-Joseph. L'objectif : récupérer des financements pour que cette manifestation puisse avoir lieu.

Pour que le Manapany festival se tienne, il est important de recueillir 10 000 euros, une somme qu’ils recevaient précedemment sous forme de subventions. L’association saint-josephoise avait déjà réduit son budget les années précédentes. Mais elle ne peut pas faire l’impasse sur le budget sécurité. "Avec l’Etat d’urgence, ce poste de dépense a augmenté. Ce n’est pas donc pas négociable au niveau de la préfecture" notent les organisateurs

L’association 3 Peaks organise une fois par mois le Dimanche des sud sauvages, un rendez-vous qui a trouvé son public. C’était donc un de ses dimanches qui s’est tenu ce week-end avec pour objectif de récolter des fonds pour le festival de sport et de musique du Sud sauvage.

"On ne veut pas d'un Manapany festival au rabais, pas deux concerts et vous rentrez chez vous. On a donc fait un appel à la générosité publique pour faire un vrai festival en hommage à son fondateur Pierre Macquart décédé cette année. Il était un warrior. Il s’est battu pour la culture à La Réunion. nous avons décidé de nous battre nous aussi en sa mémoire " déclare Lyz Gérard, membre des 3 Peaks.

L’année prochaine, l’association 3 Peaks privilégiera la sollicitation de sponsors privé à la générosité du grand public. En attendant elle a lancé un appel aux dons sur la plateforme Helloasso depuis la mi-juillet.

Le Manapany festival est maintenu du 21 au 23 septembre. Il y aura notamment en tête d’affiche les Matmatah. Des groupes locaux seront aussi de la partie. Le festival a une page facebook : https://www.facebook.com/manapanyfestival/

eg/www.ipreunion.com