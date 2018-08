Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 34 minutes

Ce lundi 6 août 2018, vers 6h30, sur la route du Cap La Houssaye, un fourgon et une voiture sont entrés en collision, de front. Le choc a été violent, les dégâts matériels son lourds et, selon les premières informations, il y aurait des blessés. Les secours, forces de gendarmerie et pompiers, sont rapidement arrivés sur place. La circulation a bien évidemment connu des difficultés.

Ce lundi 6 août 2018, vers 6h30, sur la route du Cap La Houssaye, un fourgon et une voiture sont entrés en collision, de front. Le choc a été violent, les dégâts matériels son lourds et, selon les premières informations, il y aurait des blessés. Les secours, forces de gendarmerie et pompiers, sont rapidement arrivés sur place. La circulation a bien évidemment connu des difficultés.