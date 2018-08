26 cas de dengue ont été diagnostiqués du 23 au 29 juillet 2018. Au total 6 382 casont été confirmés depuis le début de l'année, dont 135 ont conduit à une hospitalisation, indique la préfecture ce mardi 7 aoput 2018. "Les trois décès, constatés en mai et juin dernier et qui avaient été annoncés mi-juillet en marge de la réunion du GIP-LAV, ont fait l'objet d'investigations médicales depuis" ajoute la préfecture. Il a été confirmé que le premier cas était indirectement lié à la dengue du fait de plusieurs autres pathologies associées, mais que "les deux derniers sont directement liés au virus". "La dengue est une maladie qui peut évoluer vers une forme sévère et qui peut être fatale, selon l'état de santé du patient" souligne donc la préfecture

Situation épidémiologique au 7 août 2018

Du 23 au 29 juillet (données de la semaine dernière en cours de consolidation), 26 cas de dengue ont été diagnostiqués et sont répartis dans les zones suivantes :

• Dans l’ouest : Bois de Nèfles et La Plaine (1 cas), St-Paul, Gare routière et Etang (3 cas), Le Port (5 cas), La Possession (4 cas), St-Gilles-les-Bains (3 cas), St-Gilles-les-Hauts (1 cas) et Saintt-Leu (4 cas)

• Dans le sud : Entre-Deux (1 cas), St-Louis (1 cas), Le Tampon (1 cas) et St- Joseph (1 cas) et St-Philippe (1 cas).

Au total depuis le début de l’année 2018, on enregistre :

- 6 382 cas de dengue

- 135 hospitalisations pour dengue

- 421 passages aux urgences

- 3 décès, dont 2 ont été considérés, après investigations, comme directement liés à la dengue

Sus aux moustiques

"Pour empêcher une épidémie de grande ampleur à l’arrivée de l’été, la lutte anti-vectorielle menée par l’ARS OI a été renforcée avec des interventions du RSMA et du SDIS dans l’ouest et le sud de l’île. L’efficacité de la lutte contre la dengue repose sur l’action des pouvoirs publics et de l’ensemble de la population" note la préfecture.

"En tant qu’acteurs clefs dans la lutte contre la dengue, les équipes de lutte anti-vectorielle restent fortement mobilisées sur le terrain. C’est actuellement près de 100 personnes (80 agents de l’ARS OI, 16 jeunes du RSMA et 10 membres du SDIS) qui interviennent quotidiennement autour des malades signalés par le dispositif de surveillance de la dengue" ajoute la préfecture.

Plus de 2000 visites domiciliaires sont effectuées chaque semaine en porte à porte pour informer et sensibiliser la population aux gestes de prévention et pour supprimer tout ce qui peut contenir de l’eau (gîtes larvaires) dans les cours et les jardins.

"C’est maintenant et durant l’hiver austral qu’il faut tous agir contre les moustiques. Pour sensibiliser et féderer tous les acteurs, la campagne de communication se poursuit avec la participation de Mme Aude Palant Vergoz, marraine de Kass Moustik 2017" termine la préfecture.

