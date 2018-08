Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

Dans un courrier adressée ce mardi 7 août 2018 au préfet et au maire de Saint-Paul, le collectif de défense du domaine public maritime (DPM), es Réunionnais en Colère et les 100 Papangues, notamment, réclament une fois de plus la fermeture rapide des paillotes installées sur la plage de l'Hermltage. "Nous estimons avoir été suffisamment patient dans la recherche de solution pour libérer le DPM et respecter les lois" " écrit le collectif. "Nous disons stop, les vacances sont terminés, la cloche a sonné nous ne pouvons accepter que la situation perdure plus longtemps" s'exclame-t-il ensuite.

