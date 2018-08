Le comité de La Réunion de la Ligue contre le cancer invite les personnes atteintes de ce mal à répondre à un sondage lancé début août. Les réponses seront reçues jusqu'au 30 septembre 2018. Le but : mieux comprendre comment les personnes atteintes du cancer vivent leur parcours de soins (Photo d'archives)

Mieux comprendre le vécu des malades pris en charge, c’est l’objectif que s’est donné La Ligue contre le cancer pour 2019. Le mardi 7 août elle lance donc une enquête nationale dont les résultats seront collectés jusqu'au dimanche 30 août .

L’antenne réunionnaise de la Ligue a relayé l’information sur sa page facebook. Comme partout en France, le Comité de La Réunion invite les personnes en traitement ou dont les traitements sont terminés depuis moins de 3 ans à répondre au sondage mené par l’institut BVA.

Intitulé "Enquête Observatoire Sociétal 2019", ce questionnaire en ligne sera aussi déclinée sous une forme papier disponible auprès du comité départemental de La Ligue contre le cancer. Il pourra ensuite être renvoyé grâce à l’enveloppe T qui l’accompagne.

La Ligue espère recueillir l’avis de plus de 2000 personnes dans toute la France. Elle souhaiterait que la particiption des habitants des Outre-mer soit significative.

Les différentes étapes du parcours de soins seront passées en revue (suspicion de cancer, diagnostic, annonce de la maladie…) ainsi que l’aide et les difficultés rencontrées tout au long du cancer. Ceux qui le voudront pourront laisser leur coordonnées pour être recontactés lors de l’étude qualitative en novembre. Le but est d'analyser comment les déterminants positifs ou négatifs du parcours de soin ainsi que les caractéristiques socio-économiques jouent sur l’état du patient.

C’est le 8ème rapport commandé par La Ligue contre le cancer depuis 2011. Les précédents sont consultables sur son site internet.

D’autres chiffres pour mieux connaître le fléau

A noter que le 5 juillet dernier, l’Institut national du cancer a présenté son rapport "les cancers en France 2017". Depuis 2009, l’Inca (institut national du cancer) publie ses statistiques annuellement afin "d’informer les acteurs de la santé publique ainsi que le grand public et permettre de suivre la politique de lutte contre les cancers en France".

Près de 400 000 Français ont été diagnostiqués malades du cancer en 2017. On compte plus de 150 000 morts (plus de 84 000 hommes et plus de 66 000 femmes.) Cette étude a été relayée sur la page facebook du comité départemental de la Ligue contre le cancer.

À La Réunion, le dernier tableau de bord en date de l’Observatoire régionale de la santé de l’océan Indien est paru en 2015. Selon ses chiffres, entre 2009 et 2011, près de 990 Réunionnais ont succombé d’une tumeur (plus de 600 hommes et près de 400 femmes).

Selon l’ORS OI, des chiffres plus récents sur le cancer dans l'île seront publiés en septembre prochain.

