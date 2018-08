Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 12 heures

Nouvelle action du Papangue Réunionnais Indigné ce lundi 6 août 2018. Il appelle le public à "interpeller en masse la DEAL (direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ) pour le respect du littoral", la plage de l'Hermitage en l'occurrence. Relayée par le collectif de défense du domaine public maritime (DPM), cette action consiste à téléphoner et à envoyer massivement des mails à la DEAL afin de réclamer "la destruction du mur de gabion du Cocobeach et la terrasse de la Bobine abîmée par les fortes houles australes"

