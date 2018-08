BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 7 août 2018



- J'irai dormir à la Région, c'est le nouveau mode de négociation

- "Téléphoner et écrivez massivement à l'Etat" pour réclamer la fermeture des paillotes - Une action de Papangues Réunionnais en colère

- Cancer - Des malades sondés sur leur vécu des soins

- Sports, culture, danse... Bouger ô anime les quartiers de Saint-Paul

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un beau soleil

J'irai dormir à la Région, c'est le nouveau mode de négociation

Depuis dix jours, la presse et les réseaux sociaux à La Réunion relatent sans relâche le bras de fer qui oppose les futurs étudiants en carrières sanitaires et sociales et leurs familles à La Région. Bras de fer qui a finalement trouvé sa résolution ce lundi 6 août 2018. Pour cela, il a fallu que les contestataires décident de camper ce vendredi 4 août dans la Pyramide inversée jusqu'à résolution du conflit, quitte à être privés de lumière, de vivres, d'eau, d'un fauteuil d'un lit, d'un oreiller... bref du confort élémentaire offert à tous dans un état civilisé.

"Téléphoner et écrivez massivement à l'Etat" pour réclamer la fermeture des paillotes - Une action de Papangues Réunionnais en colère

Nouvelle action du Papangue Réunionnais Indigné ce lundi 6 août 2018. Il appelle le public à "interpeller en masse la DEAL (direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ) pour le respect du littoral", la plage de l'Hermitage en l'occurrence. Relayée par le collectif de défense du domaine public maritime (DPM), cette action consiste à téléphoner et à envoyer massivement des mails à la DEAL afin de réclamer "la destruction du mur de gabion du Cocobeach et la terrasse de la Bobine abîmée par les fortes houles australes"

Cancer - Des malades sondés sur leur vécu des soins

Le comité de La Réunion de la Ligue contre le cancer invite les personnes atteintes de ce mal à répondre à un sondage lancé début août. Les réponses seront reçues jusqu'au 30 septembre 2018. Le but : mieux comprendre comment les personnes atteintes du cancer vivent leur parcours de soins

Sports, culture, danse... Bouger ô anime les quartiers de Saint-Paul

Yoga, gym, aqua-palmes, randonnée, danse en ligne, self-défense et bien d'autres... Voici les disciplines proposées dans le cadre de Bouger Ô. La manifestation reprend le lundi 20 août 2018 à Saint-Paul et les inscriptions ont commencé ce lundi 6 août

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un beau soleil

Matante Rosina i souri an trans papaye : il va faire beau ce mardi 7 août 2018. Elle l'a vu dans son le fond de son pilon : le soleil sera partout sur l'île avec à peine quelques petits nuages paresseux. Dites nous si tout cela est vrai chez vous