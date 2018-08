Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Mardi 7 août 2018 vers 22h30 un violent incendie s'est déclenché dans une villa située au chemin Bellevue aux Avirons. Devant l'ampleur du feu et des puissantes explosions ce ne sont pas moins de 5 casernes de pompiers qui ont envoyé des hommes et du matériel lourd sur le front de feu. Le maire des Avirons et plusieurs élus se sont également rendus sur place.

