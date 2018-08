Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le salon dédié aux plantes, fleurs et arts du jardinage ouvre ses portes ce mercredi 8 août 2018 à la Halle des manifestations du Port. Les exposants se pressent pour faire les dernières mises en place à quelques minutes de l'ouverture du salon. Orchidées, palmistes et autres variétés de plantes ornent les rayons de la Halle des manifestation du Port. Les passionnés de plantes, et les autres pourront dévaliser les stands présents au salon jusqu'au dimanche 12 aout 2018.

