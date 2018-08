Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 6 minutes

Les électeurs de la septième circonscription de La Réunion sont convoqués les 23 et 30 septembre 2018 pour l'élection législative partielle. "Toutes les déclarations de candidature seront déposées à la préfecture (Direction de la citoyenneté et de la légalité - bureau des élections - avenue de la Victoire - Saint-Denis) personnellement par le candidat ou son suppléant, en double exemplaire : du lundi 27 août 2018 jusqu'au vendredi 31 août 2018, à 18 heures, en cas de second tour, à partir du lundi 24 septembre jusqu'au mardi 25 septembre à 18 heures, dans les mêmes conditions" informe la préfecture (Photo d'illustratioàn)

