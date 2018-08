Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Au sein d'ESR, Récylum coordonne la collecte, la dépollution et le recyclage des lampes, des équipements électriques et électroniques professionnels, et des petits appareils extincteurs en fin de vie. Depuis le 1er janvier 2018, les activités de collecte et de recyclage d'Eco-systèmes et de Récylum ont été regroupées au sein d'ESR, éco-organisme à but non lucratif agréé par les pouvoirs publics.

