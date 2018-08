La Réunion accueille du 4 au 16 novembre 2018 le championnat du monde des courses aventure. Initulé Adventure Racing World Championship (ARWC), cet événement et organisé pour la 2ème fois en France. C'est le Réunionnais Jackson Richardson, ancien international de handball élu meilleur joueur au monde en 2001, qui donnera le coup d'envoi de la course à Hell Bourg. À noter que depuis le 1er janvier 2017, les courses aventure ont été intégrées à la Fédération Française de Triathlon (FFTri) (Photo d'illulstration)

Parmi les 65 équipes internationales alignées sur la ligne de départ (21 nations), neuf font partie du Top 15 mondial : Avaya (Nouvelle-Zélande), numéro un mondial et tenante du titre, Naturex, meilleur team français classé au 4ème rang mondial. Autres équipes à surveiller, Bones (États-Unis), Tri Adventure Antelopes (Australie), Columbia (Espagne), Blizzard (Russie), Movistar-Terra Aventura (Equateur), toutes vainqueurs cette année d’une manche de la Coupe du monde des courses aventure: l’Adventure Racing World Series (ARWS).

Lire aussi : Conseil départemental : une course aventure à La Réunion

Le master des courses aventure

Le Championnat du monde Adventure Racing World Championship (ARWC) conclut chaque année, depuis 2001, la saison des courses aventure disputée aux quatre coins du monde.

Il réunit les meilleures équipes sélectionnées sur les onze manches appartenant au circuit mondial Adventure Racing World Series (ARWS), structure qui fédère les raids multisports de longue distance de la planète : Gallaecia en Espagne, Expedition Africa en Afrique du Sud, Cameco Cowboy Tough aux USA, XPD Expedition en Australie, Raid in France en France (organisatrice cette année de l’ARWC), Huairasinchi en Equateur, Xtrail Expedition en Chine, Itera au Royaume-Unis, Raid Maya Mountain Adventure Challenge au Belize, Expedition Guarani au Paraguay et le petit dernier, Nordic Island en Suède.

Chacune de ces manches qualifie les vainqueurs pour la grande finale : le Championnat du monde Adventure Racing World Championship (ARWC).

Jackson Richardson pour parrain

Le coup d’envoi de cette épreuve sportive hors norme sera donné depuis le village de Hell-Bourg, dans le cirque de Salazie, par le parrain de ce Championnat du monde, Jackson Richardson. Natif de Saint-Pierre à La Réunion, l’ancien international de handball élu meilleur joueur au monde en 2001, a décidé de soutenir et de s’investir dans la course. Le multiple champion du monde sera présent durant toute la durée de l’événement.

"Sans équivalent, cette course intense s’adresse à la fois à un public de sportifs chevronnés et à des amateurs passionnés suffisamment motivés pour relever un tel défi" concluent les organisateurs. Principe commun à toutes les épreuves du circuit mondial Adventure Racing : la compétition est une complète immersion et autonomie dans la nature. Les concurrents n'ont pas de GPS pour s’orienter, pas de téléphone et ne peuvent pas avoir de contact avec l’extérieur.

www.ipreunion.com