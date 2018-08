Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 22 minutes

BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 8 août 2018



- CHU - L'inspection générales des affaires sociales dénonce une gestion calamiteuse

- Plant' Péi, un label pour les fleurs et les plantes locales. La marque collective est présene au salon Flore et Halle

- [VIDEO] L'élite des courses aventure a rendez-vous à La Réunion. Jackson Rkichardson est le parrain de la compétition

- Bourses : Ladom dédouanée par le Préfet, elle a été mise en cause par la Région et consorts

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil est toujours là

