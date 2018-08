Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 12 heures

Professionnels et amateurs (éclairés) du monde de l'horticulture et du jardinage sont accueillis au Port depuis ce mercredi 8 août 2018 dans le cadre du salon Flore et Halle, 23ème du nom. Cette année, le salon - qui se tient jusqu'au dimanche 12 août -, est placé sous le thème du jardin. Pour vous donner un avant goût de ce salon coloré et parfumé, Imaz Press vous offre ce bouquet de belles images (Photos rb/www.ipreunion.com)

Professionnels et amateurs (éclairés) du monde de l'horticulture et du jardinage sont accueillis au Port depuis ce mercredi 8 août 2018 dans le cadre du salon Flore et Halle, 23ème du nom. Cette année, le salon - qui se tient jusqu'au dimanche 12 août -, est placé sous le thème du jardin. Pour vous donner un avant goût de ce salon coloré et parfumé, Imaz Press vous offre ce bouquet de belles images (Photos rb/www.ipreunion.com)