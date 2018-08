Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 47 minutes

Condamnée pour abus de faiblesse et escroquerie à trois ans de prison et à plusieurs milliers d'euros de dommages et intérêts et d'amendes, Vivienne Beaupréau est en grève de la faim devant la préfecture depuis le mardi 7 août suite à l'avis de saisie de son domicile pour couvrir le montant des amendes et dommages et intérêts. Reçue par deux collaborateurs du Préfet de la Réunion, Vivienne Beaupréau s'est vu proposer un logement social.

