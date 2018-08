BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi 9 août 2018



Rentrée scolaire : les "taties" seront au rendez-vous, les maires ont pallié la baisse des contrats aidés

La rentrée, le 18 août prochain se fera à l'heure et a priori sans remous. Les communes, qui avaient dû repousser la reprise des cours l'an dernier, suite à la baisse des contrats aidés qui a impacté l'encadrement des tout-petits et l'entretien des écoles, ont eu quelques mois pour se faire à cet état de fait. Déploiement d'équipes, polyvalence, réaménagements d'horaires et semaine des quatre jours ont permis de compenser la perte de nombreux contractuels au sein des écoles, et notamment des classes maternelles.

Le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales fait réagir : la Direction y va de son grain de sel

Suite à notre article du mercredi 8 août 2018, " CHU : l'IGAS dénonce une gestion opaque ", faisant écho de la conférence de presse de la FAFPHR, la direction de l'hôpital nous a adressé, comme nous nous y attendions, une réaction. La même, mot pour mot, que nous avions déjà lue sur le site d'un confrère, le 24 juillet 2018. On notera au passage l'esprit d'économie de la direction du CHU qui n'exige pas de son service communication l'actualisation chronophage apparemment d'un communiqué sur le rapport de l'Inspection Générale des Affaires Sociales, ce qui donne lieu à quelques anachronismes (lire par ailleurs les remarques concernant l'indexation).

Le Schiva - la boîte de nuit n'a pas ouvert ses portes samedi mais "ouvrira bientôt"

Cette boîte de nuit dionysienne dont le nom a fait un tollé chez quelques responsables religieux tamouls de l'île n'a pas ouvert. Pourtant samedi en fin de journée, le propriétaire assurait que l'ouverture se fera alors qu'il avait déjà reçu la visite de la police municipale et nationale. Mais que les fêtards se rassurent "on va ouvrir bientôt" a expressément déclaré Jimmy Naze le propriétaire des lieux.

[PHOTOS] Flore et Halle - Voici des fleurs et des feuilles et puis voici des plantes

Professionnels et amateurs (éclairés) du monde de l'horticulture et du jardinage sont accueillis au Port depuis ce mercredi 8 août 2018 dans le cadre du salon Flore et Halle, 23ème du nom. Cette année, le salon - qui se tient jusqu'au dimanche 12 août -, est placé sous le thème du jardin. Pour vous donner un avant goût de ce salon coloré et parfumé, Imaz Press vous offre ce bouquet de belles images

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un jeudi au soleil

Matante Rosina nous le promet ce jeudi 9 août 2018 sera baigné de soleil. Il y aura bien quelques rafales de vents à droite à gauche mais rien de bien méchant. Tout cela fait sourire Matante Rosina. Et vous, c'est comment chez vous ?