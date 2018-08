Publié il y a 7 minutes / Actualisé il y a 1 minutes

Des sénateurs socialistes et Républicains ont adressé un recours au Conseil Constitutionnel à propos de la loi Asile et Migration votée à l'Assemblée Nationale le 27 juillet 2018, loi qui limite le droit du sol à Mayotte. Ils estiment le texte contraire au principe d'indivisibilité de la République et d'égalité entre les citoyens.

Des sénateurs socialistes et Républicains ont adressé un recours au Conseil Constitutionnel à propos de la loi Asile et Migration votée à l'Assemblée Nationale le 27 juillet 2018, loi qui limite le droit du sol à Mayotte. Ils estiment le texte contraire au principe d'indivisibilité de la République et d'égalité entre les citoyens.