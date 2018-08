Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 51 minutes

Le mois d'août c'est le mois le plus froid de l'hiver austral sous les Tropiques. Après une température agréable ces derniers jours, le froid revient glacer les orteils. Les passionnés d'Actus Météo 974 annonce un front froid à l'approche ce vendredi 10 août dans le ciel réunionnais. Les températures vont baisser, et le temps sera maussade sur une grande moitié Sud de l'île. Met out palto la fré i ar vien

