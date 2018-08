Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

La Capeb, confédération des artisans et des petites entreprises du bâtiment, a exposé ses inquiétudes face à "l'urgence" des dossiers "en souffrance" à cause de la suppression de l'Allocation logement accession ce jeudi 9 août 2018. Le syndicat patronal était aux côtés des syndicats de salariés la CGTR et la CFDT "car ce problème concerne les patrons et les salariés". Pour eux, si rien est fait, "en octobre il n'y plus de travail" pour les entreprises du BTP sur ce volet. Ils attendent des solutions de l'Etat qui a prévu de dépêcher une mission d'inspection générale des finances le mois prochain.

La Capeb, confédération des artisans et des petites entreprises du bâtiment, a exposé ses inquiétudes face à "l'urgence" des dossiers "en souffrance" à cause de la suppression de l'Allocation logement accession ce jeudi 9 août 2018. Le syndicat patronal était aux côtés des syndicats de salariés la CGTR et la CFDT "car ce problème concerne les patrons et les salariés". Pour eux, si rien est fait, "en octobre il n'y plus de travail" pour les entreprises du BTP sur ce volet. Ils attendent des solutions de l'Etat qui a prévu de dépêcher une mission d'inspection générale des finances le mois prochain.