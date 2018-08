Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Dans la nuit du 12 au 13 août, les noctambules devraient pouvoir admirer une pluie d'étoiles filantes. Les plus chanceux seront les promeneurs du soir de la région Nord Mais l'astronomie réservant sa part de surprises, il est possible que le nombre d'étoiles filantes ne soit pas aussi important que prévu à la date annoncée, alors que la nuit suivante ou celle d'après, le scintillement des astres pourrait être beaucoup plus perceptible. Quoi qu'il en soit, La Réunion devrait avoir son lot de jolies surprises et les Réunionnais de multiples occasions de faire des voeux. N'oubliez pas de lever les yeux et de vous coucher un peu plus tard que d'habitude pour profiter de ce magnifique spectacle offert par le retour des Perséides.

Dans la nuit du 12 au 13 août, les noctambules devraient pouvoir admirer une pluie d'étoiles filantes. Les plus chanceux seront les promeneurs du soir de la région Nord Mais l'astronomie réservant sa part de surprises, il est possible que le nombre d'étoiles filantes ne soit pas aussi important que prévu à la date annoncée, alors que la nuit suivante ou celle d'après, le scintillement des astres pourrait être beaucoup plus perceptible. Quoi qu'il en soit, La Réunion devrait avoir son lot de jolies surprises et les Réunionnais de multiples occasions de faire des voeux. N'oubliez pas de lever les yeux et de vous coucher un peu plus tard que d'habitude pour profiter de ce magnifique spectacle offert par le retour des Perséides.