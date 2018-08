Ce vendredi 10 août 2018, une opération de lutte anti-vectorielle s'est déroulée à la Rivière des Galets au Port. Le maire Olivier Hoarau et le sous-préfet de Saint-Paul Olivier Tainturier ont asssisté cette opération au cours de laquelle une machine tueuse de moustiques a été présentée

90 bornes anti moustiques seront installées dans les écoles, les crèches et les enceintes sportives du Port. "La machine imite le bruit de la respiration humaine" explique Bernad Massain, directeur de la société BHL. Il ajoute"Un leurre olfactif reproduisant la transpiration humaine attire ensuite les femelles moustiques (les seules qui piquent - ndlr) et les insectes sont ensuite piégés dans un sac". Desséchés dans le piège, les cadavres de moustiques peuvent ensuite être recyclés en nourriture pour poissons. Regardez :

L'installation de ces bornes respecteuses de l'environement puisque n'utiisant aucun produit chimique entre dans le cadre des opérations menées par la commune portoises pour lutter contre la prolifération des moutisques tigres vecteurs de la dengue. Malgré l'hiver cinq nouveaux cas ont été enregristrés au Port entre le 23 au 29 juillet (26 nouvaux cas au total sur l'ensemle de l'île sur la même période et 6 382 cas depuis le début de l'année).

C'est pour empêcher une falmbée de l'épidémie au retour de l'été ausral que la commune portoise, l'Etat et les autorités sanitaires déploient ce plan de lutte contre les moustiques. Regardez :

En partenariat avec le TCO, Cycléa et l’ARS, cinq opérations "vid' fond kour" ont été menées dans les quartiers de la Rivière des Galets, de a SIDR Saint-Andre Docile, de la Zup Sedré Maloya, de la cité Ariste Bolon et de la Zac 1 et 2

Ces opérations ont permis de isiter et traiter 785 maisons, de collecter sur l’espace public et chez les personnes vulnérables : 145 tonnes d’encombrants, 14 tonnes des déchets verts, 57 pneus et 154 déchets électriques et electroniques.

