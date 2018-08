BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi matin 11 août 2018



Insuffisance rénale : deux chercheurs étudient ses spécificités réunionnaises

Lors d'une conférence de presse vendredi 10 août, l'équipe organisatrice d'Odhirathon a révélé les noms des deux chercheurs (notre photo, au centre et à droite) retenus après appel d'offres pour étudier les causes alimentaires et génétiques de l'hypertension artérielle à La Réunion ainsi que les pistes de traitement qu'offriraient des molécules issues de la biodiversité végétale réunionnaise. Leur programme de recherche est financé par les dons récoltés lors de la première édition de l'Odhirathon, en juin 2017.

Ligue 1: l'OM bat Toulouse 4-0 grâce à un doublet de Dimitri Payet

Marseille a étrillé Toulouse (4-0) en match d'ouverture de la saison de Ligue 1, vendredi soir dans un stade Vélodrome plein et festif, après avoir ouvert le score sur un penalty de Dimitri Payet obtenu après intervention de l'assistance vidéo (VAR), une première en Championnat de France.

Procès Roundup : Monsanto condamné à payer 289 millions de dollars de dommages

Le jury d'un tribunal de San Francisco a condamné vendredi le géant de l'agrochimie Monsanto, qui a immédiatement annoncé son intention de faire appel de cette décision, à payer près de 290 millions de dollars de dommages pour ne pas avoir informé de la dangerosité de son herbicide Roundup, à l'origine du cancer d'un jardinier américain.

[VIDEO] Brésil - La violente agression et le meurtre d'une avocate filmés par la vidéosurveillance

Dans une vidéo diffusée par Loopsider, des caméras de vidéosurveillance ont filmé chaque minute de l'agression et le meurtre d'une avocate brésilienne Tatiana Spitzner survenu le mardi 31 juillet 2018. Cette jeune femme de 29 ans a été la victime de Felipe Mainvalier l'homme avec qui elle était mariée depuis cinq ans. Ces images atroces d'un homme qui bat son épouse scandalisent le Brésil. Tatiane Spitzner est morte quelques minutes plus tard, tombée de quatre étages. Elle avait crié à l'aide, personne n'est intervenu. Attention, les images sont difficiles à regarder. Elles prouvent que les actes de violence faits envers les femmes n'ont pas de frontières. Au Brésil, une femme meurt victime de violences toutes les deux heures.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil et du vent

Matante Rosina affirme qu'il va faire beau ce samedi 11 août 2018. Elle dit que le soleil sera généreux et qu'il sortira victorieux de sa bataille avec quelques petits nuages affrontés. Elle ajoute qu'il y' aura un peu de vent et que la mer sera agitée. C'est vrai chez vous ?