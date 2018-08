BONJOUR. Voici les titres développés ce dimanche 12 août 2018 :



- Météorites : A swar gard an lèr

- Cité des arts - Plus que deux jours pour déposer les dossiers

- Fé lèv out voi : les jeunes Portois invités à s'exprimer

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : Arrêts maladie, dormir à la Région, CHU, taties, bailleurs sociaux

- La pa météo France la di, sé zot i di : Un dimanche ensoleillé

Météorites : A swar gard an lèr

Cette nuit, le ciel réunionnais sera le théâtre d'une pluie météorites. Vers minuit, les insomniaques, les noctambules et les autres pourront admirer les étoiles filantes.C'est dans le Nord de l'île que cette chute de météorite devrait être la plus visible. Cependant, il est possible que l'évènement ne se produise pas exactement cette nuit mais à une nuit ultérieure. C'est le retour des Perséides qui donneront à ce qui pourront admirer le spectacle de multiples occasions de faire des voeux. Alors a swar gard en lèr

Cité des arts - Plus que deux jours pour déposer les dossiers

Il ne reste plus que deux jours aux artistes pour répondre à l'appel à projets de La Cité des Arts pour des résidences de création artistique pour l'année 2019. Celui-ci s'adresse aux artistes et équipes artistiques implantés dans l'île ou ayant attrait à La Réunion.

Fé lèv out voi : les jeunes Portois invités à s'exprimer

L'association Lilomots, qui lutte contre l'illettrisme et promeut l'écriture et la lecture, invite les jeunes du Port à venir découvrir Fé lèv out voi ! Au programme : vidéo, théâtre et écriture. Mais dans un premier temps, deux réunions d'informations les attendent afin de leur présenter le projet. Ce vendredi de 9h à 10h30, les initiateurs de ce projet l'exposer à une douzaine de jeunes au Pôle emploi du Port. En tout avec la réunion de mercredi dernier à la médiathèque de Benoite Boulard, 9 jeunes sont intéressés.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : Arrêts maladie, dormir à la Région, CHU, taties, bailleurs sociaux

Retour sur les actualités qui ont marqué cette semaine du lundi 6 août au vendredi 10 août 2018 :



- Arrêts maladie : les entreprises pourraient passer à la caisse

- J'irai dormir à la Région, c'est le nouveau mode de négociation

- CHU - L'inspection générales des affaires sociales dénonce une gestion calamiteuse

- Rentrée scolaire : les "taties" seront au rendez-vous, les maires ont pallié la baisse des contrats aidés

- Bailleurs sociaux : des locataires s'estiment lésés. Ils se plaignent de devoir avancer les APL

La pa météo France la di, sé zot i di : Un dimanche ensoleillé

Matante Rosina aime les bons dimanches ensoleillés et aujourd'hui, elle sera gâtée. Le soleil rayonnera sur toute l'île et ce, dès le début de la journée. LE soleil sera présent toute la journée sur le littoral en dessous de 1600 mètres d'altitude, le ciel restera bleu. Mais, matante Rosina prévient ceux et celles qui seront dans les hauts de Saint-Paul et de Saint-Leu, le temps sera bien couvert l'après-midi, mais, pas de panique, aucune averse n'est prévu. Alors quel temps fait-il chez vous ?