Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

Cette nuit, le ciel réunionnais sera le théâtre d'une pluie météorites. Vers minuit, les insomniaques, les noctambules et les autres pourront admirer les étoiles filantes.C'est dans le Nord de l'île que cette chute de météorite devrait être la plus visible. Cependant, il est possible que l'évènement ne se produise pas exactement cette nuit mais à une nuit ultérieure. C'est le retour des Perséides qui donneront à ce qui pourront admirer le spectacle de multiples occasions de faire des voeux. Alors a swar gard en lèr

