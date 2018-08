Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

L'association Lilomots, qui lutte contre l'illettrisme et promeut l'écriture et la lecture, invite les jeunes du Port à venir découvrir Fé lèv out voi ! Au programme : vidéo, théâtre et écriture. Mais dans un premier temps, deux réunions d'informations les attendent afin de leur présenter le projet. Ce vendredi de 9h à 10h30, les initiateurs de ce projet l'exposer à une douzaine de jeunes au Pôle emploi du Port. En tout avec la réunion de mercredi dernier à la médiathèque de Benoite Boulard, 9 jeunes sont intéressés.

