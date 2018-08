Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 16 minutes

Matante Rosina aime les bons dimanches ensoleillés et aujourd'hui, elle sera gâtée. Le soleil rayonnera sur toute l'île et ce, dès le début de la journée. LE soleil sera présent toute la journée sur le littoral en dessous de 1600 mètres d'altitude, le ciel restera bleu. Mais, matante Rosina prévient ceux et celles qui seront dans les hauts de Saint-Paul et de Saint-Leu, le temps sera bien couvert l'après-midi, mais, pas de panique, aucune averse n'est prévu. Alors quel temps fait-il chez vous ?

Matante Rosina aime les bons dimanches ensoleillés et aujourd'hui, elle sera gâtée. Le soleil rayonnera sur toute l'île et ce, dès le début de la journée. LE soleil sera présent toute la journée sur le littoral en dessous de 1600 mètres d'altitude, le ciel restera bleu. Mais, matante Rosina prévient ceux et celles qui seront dans les hauts de Saint-Paul et de Saint-Leu, le temps sera bien couvert l'après-midi, mais, pas de panique, aucune averse n'est prévu. Alors quel temps fait-il chez vous ?