Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

"Depuis maintenant plusieurs jours, on observe sur La Réunion une sorte de brume faisant vaguement penser au "smog" (voile de pollution dans les mégalopoles) ou, plus classiquement, à notre brume volcanique (pendant les éruptions)" écrit Actus Météo 974 sur sa page Facebook. "Il semble que cette brume soit la conséquence de très nombreux incendies et feux en cours sur le continent africain (...) Les panaches de fumée produits en s'élevant sont repris par les vents forts en altitude. Avec la configuration actuelle, ces fumées traversent l'Afrique du Sud, transitent au sud de Madagascar et viennent s'épancher jusqu'aux Mascareignes" dit encore Actus Météo 974 en précisant "ceal n'est qu'une hypothèse issue de notre analyse de passionnés et ne se saurait être que l'expression de (leur) modeste opinion"

"Depuis maintenant plusieurs jours, on observe sur La Réunion une sorte de brume faisant vaguement penser au "smog" (voile de pollution dans les mégalopoles) ou, plus classiquement, à notre brume volcanique (pendant les éruptions)" écrit Actus Météo 974 sur sa page Facebook. "Il semble que cette brume soit la conséquence de très nombreux incendies et feux en cours sur le continent africain (...) Les panaches de fumée produits en s'élevant sont repris par les vents forts en altitude. Avec la configuration actuelle, ces fumées traversent l'Afrique du Sud, transitent au sud de Madagascar et viennent s'épancher jusqu'aux Mascareignes" dit encore Actus Météo 974 en précisant "ceal n'est qu'une hypothèse issue de notre analyse de passionnés et ne se saurait être que l'expression de (leur) modeste opinion"