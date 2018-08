A Ilet Alcide, le mercredi 15 août 2018, différentes animations auront lieu à l'initiative de la municipalité et des associations. La préservation de l'environnement par une meilleure gestion des déchets sera particulièrement évoquée au fil des animations.

A partir de 10h jusqu’à 16h, les promeneurs pourront rencontrer des exposants sur le thème de la nature et de la préservation de l’environnement, écouter des contes, participer à un atelier autour des plantes avec l’association APN, visionner des films documentaires et rencontrer des acteurs du monde du tri des déchets et du recyclage du plastic. Une rencontre ludique, informative et citoyenne. De quoi se mettre en jambes pour aller soutenir, le 19 août 2018, la 18ème édition Cyclocivis, dont le départ est prévu dès 8h à Bel Air Saint-Louis.