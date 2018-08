Après sa victoire ce samedi 11 août 2018 au concours de Dancehall Queen Réunion, Anaïs Pauly, alias SamMonoï, est donc la représentante officielle de La Réunion à Paris, au concours National de Dancehall Queen France qui aura lieu le 8 décembre prochain.

L'association Free Up Yourself, qui a organisé le concours officiel de Dancehall Queen Réunion 2018 au Port pendant la 16ème édition de son évènement récurrent, Tipa Tipa Saturdayz, peut se féliciter du succès de cette soirée. Grâce au soutien de la Ville du Port et des partenaires, la soirée fut couronnée de succès, entre spectacles de danse, chant et piste de danse libre. C'est donc Sam Monoï, nom de scène d'Anaïs Pauly, qui a remporté cette manche régionale. Elle se rendra donc à Paris en décembre pour défendre les couleurs réunionnaises au concours national. Et si le même succès la consacre championne nationale, c'est en Jamaïque qu'elle pourrait se rendre l'année prochaine, pour participer au Concours International.