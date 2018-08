Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

Après les semaines chargées des vacances, la commune se prépare tout doucement à la rentrée mais ne zappe pas les traditionnelles festivités de la fête de l'Assomption. Ces animations débuteront le 14 août en soirée. Et pour compenser ce rebond de musique et de danse, il ne faudra pas oublier d'aller donner son sang le jeudi matin. Une raison de plus pour surveiller de près les excès de boissons et de confiseries qui accompagnent souvent danses et chansons.

