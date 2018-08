L'agresseur présumé de Roberto Elcaman, Dorian Gros, est présenté ce lundi 13 août 2018 au Tribunal de Saint-Pierre à 14h30. Il y est arrivé à 14 heures 30. Le footballeur de Basse-Terre aurait reconnu avoir donné un coup de poing à Roberto Elcaman, à la sortie d'une boite de nuit. Le milieu de terrain est toujours dans le coma. Le bâtonnier Georges-André Hoarau, défenseur de Dorian Gros, parle de zones d'ombre rqui estent à éclaircir.

Dorian Gros s'est présenté de lui-même aux forces de l'ordre dans la journée de samedi. Il aurait indiqué avoir donné un coup de poing à Roberto Elcaman à la sortie de la boîte de nuit le Five sur le front de mer de Saint-Pierre dans la nuit du vendredi 10 août au samedi 11 août.

Les faits n'ont pas encore été établis avec certitude. Hospitalisé samedi matin au CHU sud, Roberto Elcaman, 35 ans et père de trois enfants, a été plongé dans le coma artificiel par les médecins. Son pronostic vital est toujours engagé.

La position de défense du bâtonnier George-André Hoarau est claire : mettre en cause le caractère moucateur de Roberto Elcaman. "Ce qui est malheureux c’est qu’une personne de 35 ans s’en prenne à un gamin de 27 ans au point de l’énerver. Même ses amis disent de Monsieur Elcaman que c’est un chambreur ! En créole, on dirait un moucateur. Mon client n’a évidemment pas raison de l’avoir frappé, mais ce n’est pas parce qu’il a été frappé que Monsieur Elcaman a raison. Il a peut-être trouvé ce qu’il est venu chercher", souligne l'avocat, affirmant être convaincu que "ce n’est pas un innocent qui a été frappé".

Selon le bâtonnier et défenseur de Dorian Gros, Roberto Elcaman "ne cessait d’importuner" son client. " Tout simplement parce que Dorian lui a chipé sa copine. Et bien qu'il ait déjà une petite fille avec cette dernière et bientôt un petit garçon, Monsieur Elcaman ne l’accepte pas et continue d’importuner mon client".

Le bâtonnier envisage d’ailleurs de déposer une plainte pour harcèlement contre Roberto Elcaman : "S’il est avéré que Monsieur Elcaman a harcelé mon client et son ancienne compagne, il devra rendre compte de son comportement. Je crois que la loi n’apprécie pas tellement ce genre de comportement de la part d’un ex".

Que c’est-il réellement passé samedi soir se demande le défenseur? Une simple bagarre à la sortie d’une boite de nuit peut-elle provoquer un tel traumatisme ? "Ou mon client est très fort ou Monsieur Elcaman est très faible" dit-il. Il s’interroge ensuite : "je ne sais pas s’il est responsable de tous les coups". Une question que le bâtonnier estime légitime de poser étant donné que la victime n’a pas été retrouvée sur les lieux de la bagarre mais chez lui, ultérieurement. "Que s’est-il passé entre les deux ? A-t-il trouvé quelqu’un d’autre à moucater ? A-t-il été frappé par quelqu’un d’autre ?" .

Le bâtonnier Georges-André Hoarau attend que l’enquête lève quelques zones d’ombre qui lui paraissent demeurer.

Pour l’heure, le joueur de l’Excelsior est toujours maintenu en coma artificiel.

