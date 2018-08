L'édition 2018 enregistre une augmentation de 5% du produit de billetterie par rapport à 2016, année de référence. Dans un contexte de forte concurrence du secteur évènementiel, Flore et Halle reste donc un Rendez-vous important pour les professionnels et les Réunionnais qui n'ont pas manqué d'honorer de leur visite la passion qu'ils portent aux plantes et à l'art floral.

Le travail des exposantes et exposants est à souligner. C’est leur savoir-faire qui a porté cette manifestation de 5 jours durant lesquels des partenaires se sont également surpassés : la Chambre des métiers, la chambre d’agriculture, l’UHPR, Le syndicat des fleuristes, l’URMA, le TCO la commune du Port, la Région…

Les associations et autres institutions ne sont pas en reste de ce formidable mouvement partenarial : Adrie Ressourcerie, Autour du Vacoa, Adfir, Zartizane, Office de l’Eau, Cyclea, TCO, Phytoépuration, Conservatoire Botanique de Mascarin.

Un immense merci donc à toutes les institutions, associations et personnes qui les composent pour leur remarquable implication au service d’une filière qui met bonheur, joie et harmonie dans les foyers. Il convient de souligner également le volet animation tant associatif que musical.

Et ce sont les valeurs de beauté de convivialité et de partage que 22 600 personnes sont venues retrouver à la Halle des Manifestations. L’équipe d’organisation s’engage à travailler dès le mois prochain à l’édition 2019 dans un partenariat renouvelé pour oser et mettre en œuvre un Flore et Halle

Réinventé, comme la Nuit de la fleur l’aura été cette année.