BONJOUR - Voici les titres développés ce lundi 13 août 2018



- Crèches, maternelles : 11 vaccins obligatoires pour la rentrée

- Ecoles - Des dictées quotidiennes, les quatre opérations et la Marseillaise

- Conseil départemental - Le Tour de l'île pédestre fait sont grand retour

- BD - Anna Bay ou les pérégrinations fé ri la boush d'une zorey à La Réunion

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Beau temps pour le début de semaine

Crèches, maternelles : 11 vaccins obligatoires pour la rentrée

Pour aller à la crèche ou rentrer en maternelle, les petits doivent obligatoirement être à jour des vaccinations obligatoires. Au nombre de 11, ces vaccins ne se font pas tous en même temps, contrairement à la rumeur alarmiste qui court sur les réseaux sociaux. Et tous ne contiennent pas d'aluminium non plus. De même, ce ne sont pas de nouveaux vaccins : jusqu'ici, 85% des enfants avaient déjà reçu ces mêmes vaccins en France. L'obligation vaccinale a pour but de parvenir à 95% de couverture vaccinale, seuil indispensable pour éviter le retour des épidémies. A La Réunion, le taux de couverture vaccinale, avant l'obligation, était parmi les plus élevés de France, mais avait tendance à baisser un peu en ce qui concerne l'hépatite B et le ROR (Rougeole, Oreillons, Rubéole).

Ecoles - Des dictées quotidiennes, les quatre opérations et la Marseillaise

Les nouveaux programmes pour l'école primaire, publiés au JO du 26 juillet, ont pour ambition, du point de vue du Ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, de remettre de l'ordre dans les cartables. Et surtout dans les matières grises des écoliers. Dans les faits, les changements en français, mathématiques et enseignement civique et moral ne sont pas si extraordinaires que cela sur le fond. Des dictées quotidiennes, les quatre opérations dès le cycle 2, et la Marseillaise, apprise couplet par couplet à chaque nouveau niveau de classe atteint.

SDIS 974, ligue d'athlétisme et vonseil départemental - Le Tour de l'île pédestre fait sont grand retour

On ne l'avait pas vu depuis plus de 10 ans, il fait son grand retour, le Tour de l'île pédestre. Cette manifestation sportive qui était incontournable dans l'île renaît de ses cendres grâce au concours de l'Union des sapeurs pompiers, de la ligue réunionnais d'athlétisme et du Conseil départemental.Les 22 et 23 septembre 2018, 50 équipes seront sur les routes de l'île pour parcourir les 228 km de course relais. Les Services de secours et d'incendie de La Réunion ont choisi comme thème cette année, la sécurité routière, parce qu'ils sont "les premiers à intervenir lors des accidents".

BD - Anna Bay ou les pérégrinations fé ri la boush d'une zorey à La Réunion

Anna Bay vient de rééditer Zoreils à La Réunion via sa propre édition imaginABD en juin 2018. Cette bande dessinée bien pimentée, sous-titrée Journal de 2 survivants, pratique joyeusement l'autodérision.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Beau temps pour le début de semaine

Matante Rosina est heureuse de vous annoncer que le soleil sera au rendez-vous ce lundi 13 août 2018. Mais attention, elle met en garde contre les rafales de vent qui devrait soufflait sur l'ile. Dites-nous comment cela se passe chez vous ?