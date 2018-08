Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

Bonne nouvelle pour les automobilistes, le radier des Trois Ravines sera de nouveau ouvert à la circulation après trois mois de travaux. Ce radier, qui relie le centre-ville aux quartiers du Gol, Plateau Maison Rouge, Maison rouge et Pont-Neuf, avait été fermé après les précédentes tempêtes. Après plusieurs semaines de travaux, le radier reprend du service ce mardi 14 août 2018 dès 16h mais pour les véhicules légers uniquement. En effet, la circulation des bus et des camions ne sera autorisée qu'à partir du lundi 20 août, pour des raisons techniques

Les travaux, d'une durée de trois mois, ont consisté à réaliser une route provisoire à double sens pour les piétons et véhicules, le temps de construire un nouveau pont.

Bonne nouvelle pour les automobilistes, le radier des Trois Ravines sera de nouveau ouvert à la circulation après trois mois de travaux. Ce radier, qui relie le centre-ville aux quartiers du Gol, Plateau Maison Rouge, Maison rouge et Pont-Neuf, avait été fermé après les précédentes tempêtes. Après plusieurs semaines de travaux, le radier reprend du service ce mardi 14 août 2018 dès 16h mais pour les véhicules légers uniquement. En effet, la circulation des bus et des camions ne sera autorisée qu'à partir du lundi 20 août, pour des raisons techniques

Les travaux, d'une durée de trois mois, ont consisté à réaliser une route provisoire à double sens pour les piétons et véhicules, le temps de construire un nouveau pont.