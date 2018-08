BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 14 août 2018



- Les violences sexuelles sont en hausse constante. La Réunion plus touchée que la métropole

- Demain, tous hypertendus à La Réunion... Le seuil de diagnostic a été abaissé

- Pop culture - Chronique de la mangamania annoncée

- Saint-Pierre - L'agresseur présumé de Roberto Elcaman mis en examen

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Entre soleil et nuages

Les violences sexuelles sont en hausse constante. La Réunion plus touchée que la Métropole

Alors que la Loi Schiappa , tout juste votée le 3 août, veut être un moyen de dissuasion, en juillet 2018, 43 enquêtes ont été ouvertes à La Réunion pour violences sexuelles. Début août, un Saint-Paulois multirécidiviste était mis en examen et incarcéré pour viols et séquestration sur sa compagne. Depuis quatre ans, les statistiques ne cessent de grimper. A Saint Paul, l'EPSMR a mis en place des groupes de paroles pour les victimes. Mais le levier pour inverser la tendance délictuelle semble grippé.

Demain, tous hypertendus à La Réunion... Le seuil de diagnostic a été abaissé

A La Réunion, environ 20% de personnes sont traitées pour hypertension artérielle. Une pathologie en lien direct avec l'obésité et le diabète, maux endémiques sur l'île. Mais ce chiffre pourrait être bien plus élevé si l'on tient compte des modifications récentes des recommandations de l'American College of Cardiology et l'American Heart Association pour la prise en charge de l'hypertension artérielle. Jusqu'à présent, les constantes considérées pour définir un seuil au-delà duquel le patient est hypertendu étaient définies à 140 mm Hg pour la systolique et 90 mm Hg pour la diastolique. 14/9, comme on dit couramment. Désormais, le seuil est fixé à 130 mm Hg et 80 mm Hg (13/8). Autant dire que nous sommes quasiment tous hypertendus.

Pop culture - Chronique de la mangamania annoncée

Pour ceux qui ne les connaitraient pas encore, les mangas sont des bandes dessinées originaires du Japon. Par extension, cela désigne aussi les adaptations animées de ces livres. Le week-end du 11 au 12 août La " génération Dorothée " (les 30-45 ans) et leurs enfants ont pu apprécié le salon de la pop culture geek de La Réunion, le Geekali. Cet événement ne va pas s'en rappeler que la culture nippone gagne du terrain à La Réunion.

Saint-Pierre - L'agresseur présumé de Roberto Elcaman placé en détention

Dorian Gros, l'agresseur présumé de Roberto Elcamana été placé en détention provisoire ce lundi soir 13 aoput 2018. Il a été mis en examen pour violences volontaires aggravées. Le footballeur de Basse-Terre aurait reconnu avoir donné un coup de poing à Roberto Elcaman à la sortie d'une boite de nuit de Saint-Pierre dans la nuit de vendredi à samedi. Le milieu de terrain de l'Excelsior est toujours dans le coma et son pronostic vital est toujours engagé. Selon le bâtonnier George-André Hoarau, avocat de Dorian Gros, un différent opposait les deux hommes depuis longtemps. La compagne de l'agresseur présumé avait connu la victime par le passé. Les proches de la victimes affirment que l'auteur présumé des faits n'a pas agit seul

La pa Météo France i di, sé zot i di - Entre soleil et nuages

Entre soleil et nuages Matante Rosina n'arrivait pas à se décider. Elle a fini par trancher : ce mardi 14 août 2018 ce sera soleil le matin et nuages l'après-midi. Elle a aussi décidé qu'il y aura un peu de vent et une petite houle. Dites nous comment cela se passe chez vous