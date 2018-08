Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 18 heures

Les jeunes de 18 à 25 ans sortis du système scolaires sans diplôme ni qualification depuis plus d'un an, peuvent se tourner vers l'école de la deuxième chance. L'école de la deuxième chance lance sa campagne de recrutement pour 2018. Plusieurs dates de réunions d'information ont été programmées. Plus d'infos au 0262 98 10 05 (Est) ou 0262 55 77 92 (Ouest) (photo d'illustration)

Les jeunes de 18 à 25 ans sortis du système scolaires sans diplôme ni qualification depuis plus d'un an, peuvent se tourner vers l'école de la deuxième chance. L'école de la deuxième chance lance sa campagne de recrutement pour 2018. Plusieurs dates de réunions d'information ont été programmées. Plus d'infos au 0262 98 10 05 (Est) ou 0262 55 77 92 (Ouest) (photo d'illustration)