Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 9 heures

Les baleines aiment La Réunion et La Réunion le leur rend bien. Du coup, elles ont pris leurs habitudes et à chaque hiver austral elles reviennent batifoler au large des côtes de La Réunion. Les géantes des mers viennent mettre bas dans les eaux chaudes réunionnaises. C'est aussi l'occasion pour elles et leurs petits d'offrir des très beaux spectacles aux Réunionnais de toutes façons acquis à leur cause. Ce mardi matin, une dizaine de ces magnifiques animaux ont arpenté l'océan au large de Saint-Gilles. Notre photographe a survolé le spectacles et réalisé de superbes images... rien que pour vos yeux (Photos rb/www.ipreunion.com - Vidéo Philippe)

