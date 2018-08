Le mercredi 15 août 2018 de 4 heures 30 à 7 heures 30, un contrôle coordonné destiné à lutter contre les conduites sous l'emprise de l'alcool a été réalisé à Saint-Gilles-Les-Bains et à l'Ermitage, commune de Saint-Paul.

Ce dispositif a mobilisé 28 militaires issus de l'EDSR, de renfort de gendarmes mobiles et de réservistes.

Le bilan est à nouveau conséquent.

Sur les 320 véhicules contrôlés, 36 infractions concernant l’alcoolémie ont été constatées, 25 délits (taux supérieur ou égal à 0,40 mg/litre d'air expiré) et 11 contraventions, le taux le plus élevé constaté étant de 0,72 mg/litre d'air. 4 usagers ont été dépistés positifs aux stupéfiants. Parmi ces mis en causes, 6 jeunes conducteurs dont trois relevaient de taux d'alcool délictuels, l'un d'eux cumulant avec la conduite sous stupéfiants. Au total se sont donc 29 permis de conduire qui ont fait l'objet d'une rétention immédiate.

Un autre usager conduisait malgré une mesure de suspension de permis de conduire et deux automobilistes ont fait l'objet de contraventions pour des infractions comportementales, non port de la ceinture et circulation en sens interdit.

Un conducteur s'est soustrait au contrôle mais devra répondre de ces faits, sa plaque d'immatriculation ayant été relevée.