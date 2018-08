BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 15 août 2018



[PHOTOS/VIDEO] A Saint-Gilles il y a aussi les baleines

Les baleines aiment La Réunion et La Réunion le leur rend bien. Du coup, elles ont pris leurs habitudes et à chaque hiver austral elles reviennent batifoler au large des côtes de La Réunion. Les géantes des mers viennent mettre bas dans les eaux chaudes réunionnaises. C'est aussi l'occasion pour elles et leurs petits d'offrir des très beaux spectacles aux Réunionnais de toutes façons acquis à leur cause. Ce mardi matin, une dizaine de ces magnifiques animaux ont arpenté l'océan au large de Saint-Gilles. Notre photographe a survolé le spectacles et réalisé de superbes images... rien que pour vos yeux

Religion - 15 août, les Chrétiens fêtent l'assomption

Le 15 août est un jour férié, mais c'est surtout une fête religieuse pour les chrétiens. C'est le jour de l'assomption. Les chrétiens la montée au ciel de Marie, mère de Jésus. À cette occasion, une grande messe est organisée à Sainte-Rose. Traditionnellement, c'est aussi la date à laquelle est célébrée la messe des pêcheurs dans plusieurs communes de l'île.

Rentrée scolaire 2018 - Saint-Paul mise sur l'école "berceau de l'excellence"

Ce mardi 14 août 2018, la ville de Saint-Paul a rappelé les orientations et les priorités de la commune pour cette rentrée scolaire 2018. 1354 élèves feront leur rentrée ce vendredi 17 août 2018 dans les écoles de la commune. Ci-après un récapitulatif de toutes les dispositions prises par la commune pour cette rentrée 2018

Saint-Leu : ce soir on chausse les baskets pour les foulées semi-nocturnes

Le club d'athlétisme de Saint-Leu et la Ville de Saint-Leu organise la neuvième édition des Foulées semi-nocturnes ce jeudi 15 août 2018. Le départ se fera à 17h devant l'Hôtel de Ville. La course est ouverte aux licenciés de la fédération française d'athlétisme (FFA) et non licenciés, des catégories cadets à masters féminines et masculines. La course est ouverte également aux personnes porteuses de handicap issues des ligues et comités handisport et sport adapté

La pa Météo France i di, sé zot i di - Il fait plutôt beau

Même si les nuages essayeront de jouer les troubles fête dans les hauts, ils n'auront pas le dessus et cette journée du mercredi 15 août 2018 sera plutôt placée sous le signe du beau temps, affirme matante Rosina. Par contre il y aura du vent et la mer fera le gros dos. Les prévisions de matante se réalisent chez vous ?