- Les lutins et les étranges coïncidences régionales...

- Académie de La Réunion : La rentrée 2018 en quelques chiffres

- Triana : vacances à La Réunion revient

- Pollution lumineuse : Des led rouges pour préserver la ponte des tortues marines

- La pa météo France la di, sé zot i di : Un temps nuageux

Les lutins et les étranges coïncidences régionales...

Une pétition tourne depuis le début de la semaine pour réclamer le retour à son point de départ du (futur) lycée hôtelier "déménagé" de Petite-Ile à l'Etang-Salé avant même d'être construit- remarquez, c'est quand même plus malin qu'après - et vient faire écho à un nouveau communiqué d'un syndicat râlant contre l'inexistence de la voie d'accès de la Route des Tamarins au nouveau CHOR. Voie d'accès qui était pourtant budgétée à la Région il y a quelques mois. Au final... y a plus de sous, ce qui provoque depuis début août quelques carambolages d'opinions diverses et variées. Ajoutons-y différents travaux routiers à Saint-Pierre remis aux calendes grecques. Des petits lutins m'ont glissé dans l'oreille que tout ça, c'est surtout une question de casting. Parce qu'entre tous les édiles porteurs de ces jolis projets boudés ou chamboulés par la Région, il y aurait comme un dénominateur commun qui poserait problème.

Académie de La Réunion : La rentrée 2018 en quelques chiffres

L'académie de La Réunion a publié les chiffres clés de la rentrée scolaire 2018. 224 340 élèves reprennent les cours. Pour cette rentrée, 16 792 enseignants feront cette rentrée dans le second degré. 183 postes d'enseignants ont été attribués à l'académie pour cette rentrée.

Triana : vacances à La Réunion revient

L'adaptation manga du premier roman de la série Triana de Jérôme Giovanonni a été lancé le samedi 11 août à Saint-Leu. C'est au cours d'un salon du livre que l'écrivain a rencontre Jouny, son dessinateur. Les trois tomes de la série Triana ont déjà été vendus à 4 000 exemplaires, le manga lui est tiré à 2 000 exemplaires pour La Réunion, il y en a aussi pour la métropole.

Pollution lumineuse : Des led rouges pour préserver la ponte des tortues marines

À La Réunion, seulement deux femelles tortues pondent sur les plages selon l'observatoire des tortues marines Kélonia. La pollution lumineuse figure parmi les causes de la faible fréquentation des plages réunionnaises par les tortues. Pourtant quelques mesures pourraient être prises pour favoriser l'accès aux sites de pontes de ces tortues et leurs permettre d'avoir plus de choix potentiel pour faire leurs nids. La première revoir l'éclairage public à proximité des plages.

La pa météo France la di, sé zot i di : Un temps nuageux

Ce jeudi, matante Rosina prévoit des nuages un peu partout sur l"île. Même si le début de journée sera ensoleillé dans l'Ouest, l'Est en revanche sera sous les nuages et connaîtra quelques averses. Pour le reste de la journée matante sait déjà que les nuages couvriront toute l'île. en plus des nuages, les rafales provoqueront une mer agitée au vent dans le Sud-Ouest. Alors matante Rosina a-t-elle raison ?