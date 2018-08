L'académie de La Réunion a publié les chiffres clés de la rentrée scolaire 2018. 224 340 élèves reprennent les cours. Pour cette rentrée, 16 792 enseignants feront cette rentrée dans le second degré. 183 postes d'enseignants ont été attribués à l'académie pour cette rentrée. Nous publions ci-après le communiqué du rectorat :

117 260 élèves du premier degré (-600 élèves), dont 43320 en maternelle (- 94 élèves) et 72 720 en élémentaire (- 530 élèves) 102 350 élèves du second degré (+ 120 élèves), dont 60 630 collégiens (+ 500 élèves), 26 110 lycéens (-370 élèves) et 15 610 lycéens professionnels (-10 élèves) 6 133 élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire.

92,1% des élèves dans l’enseignement public et 7,9% dans l’enseignement privé

Le personnel :

16 792 enseignants dans les écoles et les établissements du second degré (public et privé sous contrat)

3 836 personnels d'encadrement, administratifs, techniques, santé et sociaux. 1 131 personnels d’accompagnement des élèves en situation de handicap

183 emplois d’enseignants du 1er degré attribués à l’académie pour la rentrée 2018

Les établissements scolaires :

655 écoles et établissements du second degré publics et privés. 523 écoles (497 publiques et 26 privées sous contrat) 84 collèges (77 publics et 7 privés sous contrat) 48 lycées, dont 13 lycées d’enseignement général et technologique (12 publics et 1 privé sous contrat) 15 lycées professionnels (13 publics et 2 privés sous contrat) 20 lycées polyvalents (18 publics et 2 privés sous contrat)

Rythmes scolaires :

Toutes les communes mettent en place la semaine de quatre jours pour cette rentrée 2018