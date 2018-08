Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Ce jeudi, matante Rosina prévoit des nuages un peu partout sur l"île. Même si le début de journée sera ensoleillé dans l'Ouest, l'Est en revanche sera sous les nuages et connaîtra quelques averses. Pour le reste de la journée matante sait déjà que les nuages couvriront toute l'île. en plus des nuages, les rafales provoqueront une mer agitée au vent dans le Sud-Ouest. Alors matante Rosina a-t-elle raison ?

