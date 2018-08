Nathalie Rivoalen, diplômée de l'Ecole Supérieure de Commerce Internationale de Montpellier, vient d'être nommée Directrice générale adjointe de la Cité des Dirigeants. Elle sera en charge de la formation, du coaching et du conseil. Âgée de 50 ans, Nathalie Rivoalen a commencé sa carrière dans la grande distribution.

Chez Auchan, durant 10 ans, elle a enchainé les missions de chef de secteur textile, directeur approvisionnement et logistique, conceptrice de modules de formations avant de prendre la responsabilité de l’accompagnement des magasins dans le projet national de réorganisation du groupe.

À la Réunion, elle a participé au coaching des managers et des équipes lors du changement d’enseigne Leclerc au Port dans le groupe Excellence. Au travers de la création du cabinet conseil Sicameve, elle a ensuite développé des formations et réalisé du coaching et du recrutement de hauts potentiels sur l’Océan Indien.

"Depuis plus de dix ans et grâce aux coachings de dirigeants sur toute la zone OI, je mesure la demande grandissante d’un accompagnement "premium" de haute qualité, en pertinence et en adéquation avec la rapidité et la qualité du développement toujours plus innovant du hub économique que constitue la Réunion", explique la nouveau Directrice générale adjointe. Qui se dit ravie de cette nommination : " Grâce à la Cité des Dirigeants, un rêve devient réalité : enfin un accompagnement tourné vers l'international et parallèlement vers l’économie bleue de notre île et atteignant le niveau d'exigence indispensable à notre ascension économique et sociale dans une zone à haut potentiel. Je suis extrêmement motivée et fière de mettre au service de cette cause mes compétences et mon dynamisme. "

Nathalie Rivoalen intègre donc la Cité des Dirigeants, qui est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif au service de la transition des territoires réunissant des actionnaires privés & publics dont la volonté commune est de créer un hub de l’innovation à rayonnement international.