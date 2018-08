Les nouveaux programmes pour l'école primaire, publiés au JO du 26 juillet, ont pour ambition, du point de vue du Ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, de remettre de l'ordre dans les cartables. Et surtout dans les matières grises des écoliers. Le Conseil Supérieur de l'Enseignement a validé ces programmes mais soumis des ajustements dans trois matières, le français, les mathématiques et l'enseignement moral et civique. Dans les faits, les changements en français, mathématiques et enseignement moral et civique ne sont pas si extraordinaires que cela sur le fond. Plus de dictée, les quatre opérations dès le cycle 2, et la Marseillaise, apprise couplet par couplet à chaque nouveau niveau de classe atteint depuis le CE2. Formez vos bataillons, les programmes, c'est ce qui suit...

En français, dictée et grammaire reprennent du galon

Les gros changements consistent donc, en français, à revenir aux dictées quotidiennes même au collège, à enseigner les subtilités du passé simple à toutes les personnes du verbe et non plus seulement aux troisièmes personnes du singulier et du pluriel (programmes 2015), à revenir sur les notions de compléments d’objets direct et indirect et des compléments circonstanciels, devenus un peu flous à l’usage du prédicat qui est désormais obsolète, à peine deux ans après sa mise en service.

En maths, les quatre opérations dès le cycle 2

La résolution de problèmes dans les apprentissages mathématiques reste au centre des programmes tant au cycle 2, pour "permettre d'aborder de nouvelles notions, de consolider des acquisitions, de provoquer des questionnements" et au cycle 3 pour évaluer "la maitrise des connaissances" et montrer une " appropriation qui en garantit le sens ".

Au cycle 2, les nouveaux programmes insistent sur le rôle des manipulations, autrement dit des expérimentations avec des objets, de la verbalisation et de la formalisation à l'aide des symboles. Les programmes plébiscitent les écrits (cahier de leçons) dès le cycle 2 jusqu’au cycle 3. Un travail de copie chronophage à ce niveau, face à des élèves qui maîtrisent encore mal l'écrit, et qui ne donne pas forcément la clé de la compréhension, hélas. Heureusement que les jeux de manipulation compenseront.

L'hymne national et respect, en éducation morale et civique

Les nouveaux programmes conservent certains éléments de ceux de 2015 mais opèrent aussi un retour remarqué sur l’époque Chevènement (ndlr, 1985) autour de l’apprentissage de La Marseillaise que les plus jeunes devraient apprendre à reconnaître en cycle 1, avant d'en maîtriser un nouveau couplet à chaque passage de niveau à partir du CE2, ainsi que les principaux symboles républicains, les droits de l'Homme et de l'Enfant. Hormis l'hymne national à apprendre par coeur, le mot respect est l'une des valeurs montantes des programmes d’EMC.

117 260 élèves du premier degré (-600 élèves), dont 43320 en maternelle (- 94 élèves) et 72 720 en élémentaire (- 530 élèves) 102 350 élèves du second degré (+ 120 élèves), dont 60 630 collégiens (+ 500 élèves), 26 110 lycéens (-370 élèves) et 15 610 lycéens professionnels (-10 élèves) 6 133 élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire.

92,1% des élèves dans l’enseignement public et 7,9% dans l’enseignement privé

Les établissements scolaires

655 écoles et établissements du second degré publics et privés. 523 écoles (497 publiques et 26 privées sous contrat) 84 collèges (77 publics et 7 privés sous contrat) 48 lycées, dont 13 lycées d’enseignement général et technologique (12 publics et 1 privé sous contrat) 15 lycées professionnels (13 publics et 2 privés sous contrat) 20 lycées polyvalents (18 publics et 2 privés sous contrat)

La rentrée se fera à l'heure et a priori sans remous. Les communes, qui avaient dû repousser la reprise des cours l'an dernier, suite à la baisse des contrats aidés qui a impacté l'encadrement des tout-petits et l'entretien des écoles, ont eu quelques mois pour se faire à cet état de fait. Déploiement d'équipes, polyvalence, réaménagements d'horaires et semaine des quatre jours ont permis de compenser la perte de nombreux contractuels au sein des écoles, et notamment des classes maternelles.