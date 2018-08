Pour cette rentrée universitaire, le Crous fourmille de projets, certains à moyen terme, mais beaucoup seront effectifs dès la rentrée où dans les semaines à venir. Nouveaux espaces de restauration, nouvelle carte multi-services, nouveau service Izly, mais aussi nouvelle contribution des étudiants et des travaux coté résidences universitaires... Petit tour du propriétaire.

Depuis le 1er juillet 2018, tout étudiant voulant s’inscrire dans un établissement d’enseignement supérieur doit fournir une attestation d’acquittement ou d’exonération de la CVEC lors de son inscription administrative. Instituée par la loi "Orientation et réussite des étudiants", la CVEC permettra aux établissements d’améliorer les conditions de vie sur les campus, de développer des services utiles dans le quotidien des étudiants et de favoriser leur réussite. Sont exemptés de cette contribution les étudiants boursiers qui ont adressé leur dossier d’exemption avant le 31 mai 2018.

Par ailleurs, le paiement anticipé en août de la bourse du mois de septembre, mis en place en 2016 pour tenir compte du calendrier universitaire spécifique à La Réunion, est maintenu. 3 680 étudiants réunionnais ont déjà bénéficié du paiement anticipé de la bourse en août 2018. D’autres verront arriver la manne sur leurs comptes le 23 août 2018.

De même, les bourses seront désormais payées à date fixe, vers le 10 du mois, ce qui implique pour le Crous d’avoir mandaté le bon à payer pour le 5 du mois. Une disposition qui réjouira les quelque 12 000 étudiants réunionnais auxquels s’adressent ces bourses du Crous, améliorées par les contributions du Ministère de la Culture, du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation ainsi que par les soutiens spécifiques et les aides au mérite. Mais pour en bénéficier il aura fallu faire les démarches en son temps : soit du 15 janvier au 31 mai.

Un dispositif de cautionnement gratuit

La garantie Visale, un service proposé par Action Logement, est un dispositif entièrement gratuit qui offre à tous les étudiants, sans conditions de ressources, une caution locative gratuite pour tout type de logement. Elle vise à couvrir les impayés locatifs (loyers et charges inscrites au bail) qui pourraient intervenir au cours des trois premières années du bail. Visale peut être accordée aux étudiants boursiers de moins de 30 ans tant pour un logement loué auprès de particuliers que pour une chambre en résidence universitaire. Seul condition, que les logements ne soient pas conventionnés.

Des menus à prix gelés

Pour la troisième année consécutive, le prix du ticket resto’U, pour un repas entrée-plat-dessert, reste stable à 3,25€ pour préserver le pouvoir d’achat des étudiants. Chaque mois, des repas à thèmes sur le mode cuisine ouverte sur le monde seront proposés. Quant aux paiements des repas et collations, du loyer, de la CVEC ou autres prestations, ils seront totalement dématérialisés (carte ou en ligne) grâce à un dispositif intitulé " Zéro Cash " et à la carte Izly. À la rentrée, Izly développera l’option différée "Izly Zen" pour permettre aux étudiants de payer leurs repas et leurs services sans recharger leur compte, à hauteur de 30 euros par mois.

Côté Théâtre Vladimir Canter, la rentrée se fera le 31 août à l'occasion d'un concert gratuit et ouvert à tous le 31 aout à partir de 19h avec Grèn Semé (la valeur sûre), Tapkal (le groupe à découvrir) et Sauvage Sound System (l'ambianceur). Un vrai moment de fête musicale pour ouvrir une saison éclectique qui programme de nouvelles créations locales, des valeurs sûres, des soirées événements, des spectacles sur le Campus du Tampon avec navettes à certaines dates. Et bien sûr tous les lundis à 18h le ciné-campus, et les mardis conférences, tous proposés par le service Art et Culture de l’Université de La Réunion.

Des Cités U réhabilitées

En octobre 2018, des travaux auront lieu afin d’apporter le confort sanitaire individuel dans les chambres pour les résidents de la cité Campus, au risque de quelques désagréments pour les occupants. Mais c’est pour la bonne cause.

A moyen terme, le CROUS annonce aussi la construction de deux nouvelles résidences sur les campus du Tampon (100 logements) et de Saint-Pierre (200 logements sur l’IUT de Terre Sainte). Si les travaux débutent bien en 2018, en revanche, la mise à disposition concernera la rentrée 2019-2020.



