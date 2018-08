Voici l'agenda des manifestations sportives de ce week-end du 18 et 19 août (Photo d'illustration)

Football: 14ème journée de R1

La 14ème journée de régionale 1 est programmée ce dimanche après midi à partir de 15h30, avec une rencontre avancée à samedi soir, selon le programme suivant:

Marsouins - Ste Marienne

St Pierroise - Léopards

St Louisienne - Petite Ile

St Pauloise - St Louis

St Denis - Jeanne d'Arc

Ste Suzanne – Tamponnaise

Excelsior - Capricorne (samedi 20h00)

Cyclisme: La Cyclo Civis

Le CCSL organise une cyclosportive ce dimanche au départ de Saint Louis à 8h00. Après une boucle de 20km dans St Louis, le peloton se dirigera vers Cilaos où sera jugée l'arrivée de cette 8ème édition qui ne compte que 60km cette année. Ceux qui ne se sentent pas l'âme de grimpeurs pourront s'arrêter après cette boucle de 20km où une ligne d'arrivée sera organisée sur la ligne de départ, avenue de la Résistance à Bel Air.

Trail: Course nature semi nocturne

Le BNA organise une course ce samedi à 17h15 au parcours de santé de Saint Paul. Le tracé de 10km permettra aux coureurs de découvrir et d'apprécier quelques sites splendides de l'Etang St Paul et Cambaie, comme l'ancien pont du chemin de fer, les abords de l'étang, le front de mer et sa forêt de filaos, le parcours de santé... 300 participants sont attendus pour cette première édition.

Moto: Course de côte terre

L'APSC Magma organise une course de côte terre ce dimanche à partir de 9h00 au niveau de la ravine des sables à Saint Leu. Comme à chaque fois, 8 catégories seront au programme: minivert mx enduro, minivert supermotard, quad mx enduro, quad supermotard, 125/250 mx enduro, 125/250 supermotard, +125/250 mx enduro et +125/250 supermotard.

Surf: Tahiti Pro

La 7ème manche du Wolrd Tour masculin a débuté le week end dernier sur le spot de Teahupo'o à Tahiti. Jérémy Florès a passé sans encombre les premiers tours de qualification. Hier, dans des conditions moyennes, il a dominé ses adversaires du 4ème tour (Italo Ferreira et Conor O'Leary) avec un joli tube qui lui a permis de se mettre à l'abri dès l'entame de la série. Il file ainsi vers les quarts de finale qui auront lieu cette fin de semaine, où il retrouvera l'Américain Kolohe Andino.

Surf: Lacanau Pro

Le circuit WQS fait escale en France ce week end avec une épreuve dotée de 1500 points à Lacanau. Plusieurs Réunionnais sont attendus dans les beach breaks landais. Jorgann Couzinet, Maxime Huscenot et Adrien Toyon entreront en lice aujourd'hui pour le 4ème tour de compétition et retrouveront Ugo Robin, entré hier au 2ème tour. On notera en revanche l'élimination prématurée de Colin Doyez au second tour.

Escalade: Championnats du monde jeunes

Quatre grimpeurs réunionnais, membres du Pôle Espoir Outre-Mer et de l’Equipe de France ont participé au Championnat du Monde jeunes qui s'est déroulé du 9 au 16 aout à Moscou. En minimes filles, Kintana ILTIS (Austral Roc) se classe 17ème sur l’épreuve de vitesse. En cadets, Iliann CHERIF (Austral Roc) termine 14ème sur l’épreuve de vitesse et 13ème sur l’épreuve de bloc. Enfin, en juniors dames, Elma FLEURET (7alouest) finit 7ème sur l’épreuve de vitesse et Lucile SAUREL (Austral Roc) se classe15ème sur l’épreuve de vitesse et 28ème sur l’épreuve de bloc.