Aujourd'hui, vendredi 17 août 2018, une manifestation doit se tenir devant la préfecture pour contester le projet d'éducation sexuelle dès la maternelle, à l'appel de parents indignés. Ce n'est pas la première fois que des parents et des ligues de vertu montent des barricades sur le sujet de l'éducation sexuelle. Un sujet qui vire facilement au fantasme. Et si, dès la maternelle, on préparait nos marmailles à devenir les victimes consentantes de réseaux pédophiles ? Rien que ça. Et d'ailleurs, le vote de la Loi Schiappa, le 3 août 2018, ne ferait que confirmer cette évidence, souligne le tract d'invitation à cette petite sauterie indignée devant les grilles de la préfecture. Eh oui, la Loi Schiappa n'a-t-elle pas supprimé la limite d'âge pour le consentement ? On vous le dit, ma p'tite dame, les dés sont jetés... Eh bien, peut-être pas.

Et c’est reparti pour un tour… Les " clans des louves " et autres réseaux qui aiment faire monter l’actualité en mayonnaise ressortent depuis quelques jours les vieilles rengaines. Il faut sauver la virginité infantile. La cause est noble, légitime même, indispensable, que dis-je. Je n’en disconviens pas. Pas une seconde. Mais re-la-ti-vi-sons !

Trois heures d’éducation sexuelle en Moyenne Section de maternelle, y a t-il de quoi mettre le feu au pays ? Au Québec, pour ne citer que ce plat pays connu pour sa bonhomie, les cours d’éducation sexuelle en âge préscolaire (5 ans) ont été lancés en 2016. Trois heures dans l’année. Rassurez-vous, on ne leur a pas fait apprendre par cœur le Kama Sutra. Juste mettre des mots sur les parties du corps des filles et celles des garçons. Oui, c’est vrai on leur propose de dire s’ils aiment le contact de leur corps. De là à parler d’éducation à la masturbation pour les rendre accros au sexe, il n’y a pas des kilomètres. D'où les barricades annoncées devant la préfecture...

Et si l’idée c’était plutôt de leur apprendre que leur corps n’est pas un sujet de honte et que eux seuls ont le droit de le toucher ? Et que ce qui se rapporte au corps ne doit pas faire mal ? Si c’était justement pour leur faire comprendre qu’ils ne doivent pas accepter ce qu’on leur impose, qui dérange, gêne ou/et qui leur fait mal. S’il s’agissait de libérer la parole pour qu’ils osent aussi, le cas échéant, prendre la parole et dénoncer ce qu’ils subissent ?

L’éducation sexuelle a aussi pour but de leur apprendre à décrire avec leurs mots les étapes de la naissance : de la rencontre de l’ovule avec le spermatozoïde jusqu’à l’accouchement, par voie naturelle ou par césarienne. Et enfin mettre des noms sur les différents types de familles qui existent aujourd’hui : nucléaire, monoparentale, recomposées, homosexuelle et adoptive. Finalement, beaucoup de notions dont ils entendent parler au quotidien. Pourquoi s’indigner ?

Le rôle des parents, mais pas que...

Alors que dans la vraie vie, les couples se font et se défont à la vitesse supersonique autour des berceaux, voilà qu’il faudrait, comme autrefois, espérer que les enfants croient encore qu’ils sont arrivés là par hasard… Alors que les télévisions tournent en boucle partout, mettant en scène des séries très intellos où le sex appeal et la testostérone jouent souvent les premiers rôles, comment les petits enfants ne devineraient-ils pas qu’entre les êtres peuvent exister des rapprochements à l’origine de ce bidou doux que toutes les mamans aiment faire caresser par leur aîné, en lui parlant du bébé à venir ?

Et ne parlons pas des ados -et parfois ados très, très, vraiment très attardés - qui se roulent des pelles en pleine rue sous les yeux des marmailles. Ni du vocabulaire châtié qu’on entend trop souvent au rond-point quand la priorité change de camp, même si la voiture lésée de ses droits est équipée en siège-auto…

Les enfants d’aujourd’hui ne sont plus des oies blanches. Et les enfants d’aujourd’hui souffrent peut-être plus souvent que ceux d’avant des attentions déplacées de leurs " p’tits pères ", tout simplement parce qu’il y a beaucoup plus de p’tits pères aujourd’hui qu’à la fin du XIXè siècle. N’oublions pas que l’abus sexuel sur mineur s’exprime principalement dans le milieu familial.

Protéger les enfants de la pédophilie, c’est les avertir avec les mots qui convient à leur niveau de développement. Certes, on peut estimer que c’est principalement le rôle des parents. Mais tous les parents ne sont pas forcément à l’aise dans ce domaine. Et comment l’enfant victime d’abus chez lui pourrait-il entendre un message différent, un appel à dénoncer ce dont il est victime, si les enseignants n’étaient pas habilités à occuper cet espace ? Oui, pour beaucoup d’enfants, les parents sont suffisants. Mais pas pour tous…

Trois heures en une année pour mettre des mots sur le rapport des enfants à leur corps, ce n’est pas les préparer à servir de victimes aux réseaux pédophiles. C’est tenter de les en protéger. Et tenter d’éviter qu’ils ne deviennent aussi bourreaux.

On parle de pédophilie en oubliant que les grandes avancées adolescentes des deux dernières décennies s’appellent tournantes, cyber-harcèlement, sextape sur téléphone… Dès 12 ans. Et dans tous les milieux sociaux. Si l’école peut aider à construire des jeunes conscients que la pornographie est à l’amour ce que le verlan est à la littérature, on aura fait un pas de géant.

La Loi Schiappa, trop vite votée

Quant à la loi Schiappa, annoncée dans l’appel à la manifestation comme un boulevard pour pédophiles décomplexés, oui, on a le droit de penser que c’est un beau flop. Qu’à vouloir trop bien faire pour allonger le délai de prescription des atteintes sexuelles et alourdir les peines en ajoutant un délit tiré par les cheveux, la loi Schiappa a péché par excès de masturbation intellectuelle.

Il aurait mieux valu que l’article 2 soit expurgé et reformulé plutôt que supprimé. Cela aurait sans doute permis que demeure quelque part dans ce texte, que trop commentent sans l’avoir vraiment lu, la limite d’âge minimum au consentement.

La loi est allée trop vite, comme souvent. On a voté trop tôt parce qu’il fallait voter. Alors qu’il aurait mieux valu ajourner un texte maladroit.

La Loi Schiappa a ses failles et celle du consentement laissé à l’appréciation des juges n’est pas la moindre. Mais les lois ne peuvent pas tout résoudre. Ni réparer. Juste compenser. Or tous les parents veulent qu’il n’y ait rien à compenser. Et pour cela, il faut instruire l’enfant sur la sexualité. Et ranger les barricades.

ml/www.ipreunion.com