Publié il y a 7 minutes / Actualisé il y a 17 heures

A Kelonia, on est sensible aux espèces dangereuses qui mettent en danger l'écosystème dans l'Océan Indien. Le centre de préservation des tortues, en cette fin de vacances,signale une campagne de sensibilisation lancée par le site Argos Junior en direction des plus jeunes, mais qui s'adresse en fait à tous. De manière humoristique, Argos Junior liste quelques "poissons" et autres monstres marins nuisibles que nous avons forcément rencontrés sur nos plages... et que nous avons peut-être aussi contribué à mettre à flot.

